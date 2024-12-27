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Тренер Уайлдера: Легенды бокса никогда не делали того, что сделал Усик

Бокс

Но лучшим он его не считает

Тренер Уайлдера: Легенды бокса никогда не делали того, что сделал Усик

Фото: worldboxingnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер и бывший боксер Малик Скотт, не считает, что Александр Усик достиг одного уровня с легендами бокса.

"Его бой против Фьюри был классикой, хотя это и не было классическим выступлением в его исполнении. На самом деле я считаю, что Фьюри выступил хорошо. Как по мне, он просто не сделал достаточно, чтобы выиграть бой.

Усик точно будет ниже великих. Он будет ниже Ларри Холмса, он будет ниже ребят, которые считаются легендами, которые были еще до того, как он появился в супертяжелом дивизионе.

Но у него есть сильная составляющая — эти ребята никогда не делали того, что сделал он. Он меньше их, он пришел из дивизиона ниже и достиг того, чего эти ребята уже достигали", — сказал Скотт для YSM Sports Media.

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