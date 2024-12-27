Тедди Атлас: Богачук — это просто машина, которая не перестаёт идти вперёд

Известный американский тренер профессиональных боксёров, а также аналитик Тедди Атлас считает, что обладатель временного титула WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук "руководит" дивизионом.

"Богачук — это просто машина, которая не перестаёт идти вперёд и постоянно наносить удары. Он теперь у руля дивизиона, он главный претендент на полновесный титул WBC. Многие фанаты согласятся со мной, потому что считали, что он выиграл предыдущий бой с Ортисом. Я лично тогда отдал победу Ортису, но это был чудовищно близкий бой, и вот теперь Сергей получил за заслуги ещё один шанс", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Напомним, что Богачук победил Дэвиса техническим нокаутом в шестом раунде 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.