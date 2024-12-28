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Александр Усик – на обложке Forbes Ukraine. Фото

Бокс
Обновлено

Потому что самый лучший

Александр Усик – на обложке Forbes Ukraine. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) попал на обложку известного журнала Forbes Ukraine. После победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) СМИ выпустило интервью с нашим спортсменом и разместило статью под названием "Путь к победе".

Напомним, что ранее экс-тренер Гвоздика посоветовал Усику завершить карьеру.

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Александр Усик попал на обложку журнала Forbes Ukraine
Александр Усик
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