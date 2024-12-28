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Александр Усик – на обложке Forbes Ukraine. Фото
Потому что самый лучший
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, WBC Александр Усик (23-0; 14 КО) попал на обложку известного журнала Forbes Ukraine. После победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО) СМИ выпустило интервью с нашим спортсменом и разместило статью под названием "Путь к победе".
Напомним, что ранее экс-тренер Гвоздика
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