35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба, обладатель чемпионского титула WBA Gold в первом тяжелом весе, скончался в возрасте 35 лет. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном семьей спортсмена и его менеджером, певцом Ne-Yo.

Причина смерти Бамбы не уточняется.

Бамба в 2024 году провел 14 боев и одержал победы во всех. В своем последнем поединке, состоявшемся 21 декабря, он победил мексиканца Рохелио Медину Луну и завоевал золотой чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Главным чемпионом WBA в первом тяжелом весе является мексиканец Хильберто Рамирес.

Всего Бамба провел 22 боя на профессиональном ринге, одержав 19 побед и потерпев три поражения.