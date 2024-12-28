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Промоутер Фьюри до сих пор думает, что реванш против Усика выиграл британец

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Смиритесь с очевидным

Промоутер Фьюри до сих пор думает, что реванш против Усика выиграл британец

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что по его мнению "цыганский король" выиграл бой-реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) ). Его слова цитирует SecondsOut:

"Я все еще считаю, что Тайсон выиграл сражение, но я думаю, что это было гораздо ближе, чем я думал сразу после поединка. Но для меня победителем все еще является Фьюри.

Я пересмотрел бой еще раз, и многие люди, занимающиеся этим видом спорта, и считающие себя достаточно осведомленными, не понимают, как один из судей не отдал Тайсону хотя бы один из последних семи раундов. Я не могу этого понять. Я пересмотрел бой, и 2 других судьи дали ему по одному раунду. Я этого не понимаю.

Это было близкое сражение, как и первое. Я думал, что Тайсон остановит Усика на этот раз, но этого не произошло" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA.

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