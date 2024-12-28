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Менеджер Ломаченко заявил, при каком условии его подопечный вернется на ринг

Бокс
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Серьезные проблемы

Менеджер Ломаченко заявил, при каком условии его подопечный вернется на ринг

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эгис Климас рассказал, вернется ли на ринг его подопечный.

"Если он будет здоров, он снова будет драться" – сказал специалист.

Также Климас рассказал, что украинец получил травму спины на тренировке и вынужден проходить лечение.

Напомним, что свой последний поединок Василий провел 18 мая в Австралии, где победил местного Джорджа Камбососа и завоевал свой чемпионский титул.

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Источник:
BS
Опубликовал: Андрей Хижняк
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