Менеджер Ломаченко заявил, при каком условии его подопечный вернется на ринг

Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) Эгис Климас рассказал, вернется ли на ринг его подопечный.

"Если он будет здоров, он снова будет драться" – сказал специалист.

Также Климас рассказал, что украинец получил травму спины на тренировке и вынужден проходить лечение.

Напомним, что свой последний поединок Василий провел 18 мая в Австралии, где победил местного Джорджа Камбососа и завоевал свой чемпионский титул.