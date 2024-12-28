Экс-чемпион мира: Усик мог бы конкурировать с любым супертяжем в истории

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поставил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в список лучших представителей королевского дивизиона всех времен.

"Я бы вспомнил Усика в разговоре вместе с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом, как величайшего тяжеловеса, которого мы когда-либо видели. У меня нет сомнений, что он мог бы конкурировать с любым тяжеловесом в истории. Он также в списке рядом с Шугаром Рэем Робинсоном и другими величайшими бойцами, независимо от весовой категории. Усик – особый боец" ​​– сказал Пол.