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Экс-чемпион мира: Усик мог бы конкурировать с любым супертяжем в истории
Один из величайших
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поставил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в список лучших представителей королевского дивизиона всех времен.
"Я бы вспомнил Усика в разговоре вместе с Мухаммедом Али и Ленноксом Льюисом, как величайшего тяжеловеса, которого мы когда-либо видели. У меня нет сомнений, что он мог бы конкурировать с любым тяжеловесом в истории. Он также в списке рядом с Шугаром Рэем Робинсоном и другими величайшими бойцами, независимо от весовой категории. Усик – особый боец" – сказал Пол.
Напомним, что ранее менеджер Ломаченко
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