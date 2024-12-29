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Менеджер Усика рассказал, когда украинец проведет следующий поединок

Бокс
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Менеджер Усика рассказал, когда украинец проведет следующий поединок

Полісся

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Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал, когда его подопечный планирует вернуться на ринг.

"Это будет очень долгая подготовка. После еще 12 раундов с Фьюри ему нужно хорошее, долгое восстановление. Александр проведет следующий бой примерно в конце июля или в августе".

О возможном бое против Дюбуа

"Дюбуа должен победить Паркера, прежде чем он сможет даже начать думать об Усике" – сказал Климас.

Напомним, что ранее 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA.

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Александр Усик Эгис Климас
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Источник:
boxingscene
Опубликовал: Андрей Хижняк
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