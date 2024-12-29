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Арум: Я не хочу мешать Ломаченко, не хочу его торопить
Пора решать
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер Боб Арум рассказал, когда чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) определится по поводу своей дальнейшей карьеры. Его слова цитирует Sky Sports:
"Они сказали мне, что он возвращается в Украину, потому что ему нужно быть со своими учащимися в школе детьми, а на улице бомбардировки, и он чувствовал, что в тот момент был не в состоянии говорить о предстоящем бое.
Но он пообещал, что после первого января примет решение. Итак, каким оно будет? Я считаю, что это правда, что он не знал на тот момент, какое решение примет. Я не хочу ему мешать, не хочу его торопить. Он был великолепен.
Помню, как у ресторана сфотографировался с ним и его отцом, и это было почти как фото на прощание. Возможно, именно так и есть" – сказал Арум.
Напомним, ранее менеджер Усика
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