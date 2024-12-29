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Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec

Бокс
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Лучше и не скажешь

Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на рейтинг Р4Р от известного и авторитетного портала BoxRec.

"Самая большая чушь, которую я когда-либо видел" - написал Климас на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Арум рассказал о будущем Ломаченко.

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Эгис Климас
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