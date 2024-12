Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на рейтинг Р4Р от известного и авторитетного портала BoxRec.

"Самая большая чушь, которую я когда-либо видел" - написал Климас на своей странице в Твиттер.

The biggest BS ever seen. https://t.co/WSoafC6Vav