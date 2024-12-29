Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec
Лучше и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на рейтинг Р4Р от известного и авторитетного портала BoxRec.
"Самая большая чушь, которую я когда-либо видел" - написал Климас на своей странице в Твиттер.
The biggest BS ever seen. https://t.co/WSoafC6Vav— Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 27, 2024
Напомним, что ранее Арум
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зарплата Ашура в Полесье выше, чем у большинства тренеров УПЛ даже 10 лет назад, – источник
- "Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика
- Грозный на примере Буяльского озвучил маркер умного игрока
- Тренер Уайлдера: Легенды бокса никогда не делали того, что сделал Усик
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000