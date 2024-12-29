Богачук – в ТОП-10 обновленного рейтинга WBO

Всемирная боксерская организация обновила рейтинг лучших представителей первого среднего веса. Чемпионом по версии WBO является Себастьян Фундора, а лидирует в списке Ксандер Зайас.

Единственным представителем Украины в рейтинге является Сергей Богачук, разместившийся на восьмой позиции.

Рейтинг WBO в первом среднем весе:

1. Ксандер Зайас

2. Чарльз Конвелл

3. Джош Келли

4. Хорхе Гарсия

5. Чердейл Букер

6. Арреал Холмс

7. Исраил Мадримов

8. Сергей Богачук

9. Никита Цзю

10. Жезуш Рамос