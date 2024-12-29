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Богачук – в ТОП-10 обновленного рейтинга WBO

Бокс
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Богачук – в ТОП-10 обновленного рейтинга WBO

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация обновила рейтинг лучших представителей первого среднего веса. Чемпионом по версии WBO является Себастьян Фундора, а лидирует в списке Ксандер Зайас.

Единственным представителем Украины в рейтинге является Сергей Богачук, разместившийся на восьмой позиции.

Рейтинг WBO в первом среднем весе:

1. Ксандер Зайас

2. Чарльз Конвелл

3. Джош Келли

4. Хорхе Гарсия

5. Чердейл Букер

6. Арреал Холмс

7. Исраил Мадримов

8. Сергей Богачук

9. Никита Цзю

10. Жезуш Рамос

Напомним, что ранее Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec.

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