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Известный инсайдер поделился планами Усика на ближайшее будущее
Ожидаем возвращение на ринг
Фото: Getty Images
Известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль рассказал о планах украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).
"Усик продолжит выступать на профессиональном ринге. Редко можно увидеть чемпиона супертяжелого веса, завершающего карьеру, особенно будучи непобедимым бойцом. Для Александра существует много возможностей заработать сумасшедшие деньги.
Что он будет делать дальше? Усик говорил это на пресс-конференции – сделает паузу, будет наслаждаться праздниками. Вот это ему точно нужно сделать – насладиться успехом. Потом он вернется точно.
Турки Аль-Шейх сказал, что хотел бы увидеть чемпиона в реванше против Дэниела Дюбуа. Для этого нужно, чтобы британец одолел Джозефа Паркера. Турки вкладывает большие деньги, чтобы эти поединки стали реальностью" – сказал Рафаэль.
Напомним, ранее менеджер Усика
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