ТОР Rank опубликовали подборку лучших нокаутов года

Американская промоутерская компания ТОР Rank опубликовала подборку лучших нокаутов 2024 года.

В список вошли:

Абдулла Мейсон – Бенджамин Гурмент (КО 2)

Брюс Кэррингтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4)

Наоя Иноуэ – Луис Нери (ТКО 6)

Брайан Норман – Джованни Сантиан (КО 10)

Робейси Рамирес – Брэндон Леон Бенитес (ТКО 7)

Энтони Оласкуага – Рику Кано (КО 3)

Анджело Лео – Луис Альберто Лопес (КО 10)

Рикардо Фернандес – Алан Гарсия (КО 5)

Кейшон Дэвис – Густаво Лемос (КО 2)

Бруно Сураче – Хайме Мунгиа (КО 6)

