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ТОР Rank опубликовали подборку лучших нокаутов года
Шикарные удары
Американская промоутерская компания ТОР Rank опубликовала подборку лучших нокаутов 2024 года.
В список вошли:
Абдулла Мейсон – Бенджамин Гурмент (КО 2)
Брюс Кэррингтон – Бернард Анджело Торрес (КО 4)
Наоя Иноуэ – Луис Нери (ТКО 6)
Брайан Норман – Джованни Сантиан (КО 10)
Робейси Рамирес – Брэндон Леон Бенитес (ТКО 7)
Энтони Оласкуага – Рику Кано (КО 3)
Анджело Лео – Луис Альберто Лопес (КО 10)
Рикардо Фернандес – Алан Гарсия (КО 5)
Кейшон Дэвис – Густаво Лемос (КО 2)
Бруно Сураче – Хайме Мунгиа (КО 6)
Напомним, что ранее известный
A YEAR OF BRUTAL FINISHES ????— Top Rank Boxing (@trboxing) December 26, 2024
What is your pick for KO of the Year? pic.twitter.com/sQw8NNIa7D
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