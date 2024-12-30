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Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Усика в бою против Фьюри

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Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Усика в бою против Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей поделился своими впечатлениями от поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Усик был гораздо лучше, чем в первом поединке. Этот бой-реванш был вообще односторонним. Усик – король хевивейта. Что ему делать дальше? Это его выбор. Он чемпион двух дивизионов, доминирует над каждым соперником и имеет право выбора" – сказал Чжилей.

Напомним, что ранее Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec.

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