Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Усика в бою против Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей поделился своими впечатлениями от поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Усик был гораздо лучше, чем в первом поединке. Этот бой-реванш был вообще односторонним. Усик – король хевивейта. Что ему делать дальше? Это его выбор. Он чемпион двух дивизионов, доминирует над каждым соперником и имеет право выбора" – сказал Чжилей.