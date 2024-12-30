Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Усика в бою против Фьюри
Очень точные слова
Getty Images / Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей поделился своими впечатлениями от поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"Усик был гораздо лучше, чем в первом поединке. Этот бой-реванш был вообще односторонним. Усик – король хевивейта. Что ему делать дальше? Это его выбор. Он чемпион двух дивизионов, доминирует над каждым соперником и имеет право выбора" – сказал Чжилей.
Напомним, что ранее Климас
Популярное сейчас
- Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
- Фонсека: Это правда, меня уволили. Моя совесть чиста
- Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом
- Ломаченко набросился на предстоятеля ПЦУ и заявляет о религиозных преследованиях в Украине
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына