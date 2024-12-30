Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Климас намекнул на цель Усика в 2025 году. Фото
Ждем с нетерпением
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас намекнул, какая главная цель будет стоять перед его подопечным в следующем 2025 году. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом"
And most likely UNDISPUTED again ???????????? https://t.co/ZDZtta8rSg— Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 29, 2024
Напомним, что ранее Климас
Популярное сейчас
- Фонсека: Это правда, меня уволили. Моя совесть чиста
- Трубин против Спортинга: когда один эпизод перечеркнул все старания. Оценки за матч
- Довбик против Милана: ассист, штанга и 100% выигранной борьбы. Оценки за матч
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО