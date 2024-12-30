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Климас намекнул на цель Усика в 2025 году. Фото

Бокс
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Ждем с нетерпением

Климас намекнул на цель Усика в 2025 году. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас намекнул, какая главная цель будет стоять перед его подопечным в следующем 2025 году. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом"

Напомним, что ранее Климас резко отреагировал на рейтинг Р4Р от BoxRec.

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