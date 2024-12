Климас намекнул на цель Усика в 2025 году. Фото

Менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Эгис Климас намекнул, какая главная цель будет стоять перед его подопечным в следующем 2025 году. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.

"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом"

And most likely UNDISPUTED again ???????????? https://t.co/ZDZtta8rSg