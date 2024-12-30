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Хирн рассказал, сколько раз Джошуа выйдет на ринг в 2025 году

Бокс
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Хирн рассказал, сколько раз Джошуа выйдет на ринг в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о плане своего подопечного на 2025 год. Его слова цитирует iFL TV:

"В мае или июне. Он еще не тренируется в полном объеме. Вероятно, он будет готов возобновить тренировки в январе.

Мы не очень торопимся. Эй Джей сразится дважды в 2025 году. Один раз летом и один раз зимой.

Я не могу говорить от имени Эй Джея, с кем он готов сразиться, но то, что я знаю, это то, что он сосредоточен на Дэниеле Дюбуа или Тайсоне Фьюри. Если он получит бой с Фьюри, он боксировал практически со всеми представителями своей эпохи" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Климас намекнул на цель Усика в 2025 году.

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