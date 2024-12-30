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Хирн рассказал, сколько раз Джошуа выйдет на ринг в 2025 году
Интересно против кого
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о плане своего подопечного на 2025 год. Его слова цитирует iFL TV:
"В мае или июне. Он еще не тренируется в полном объеме. Вероятно, он будет готов возобновить тренировки в январе.
Мы не очень торопимся. Эй Джей сразится дважды в 2025 году. Один раз летом и один раз зимой.
Я не могу говорить от имени Эй Джея, с кем он готов сразиться, но то, что я знаю, это то, что он сосредоточен на Дэниеле Дюбуа или Тайсоне Фьюри. Если он получит бой с Фьюри, он боксировал практически со всеми представителями своей эпохи" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Климас
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