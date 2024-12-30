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Промоутер Джошуа – о реванше против Усика: В последних трех раундах Александр выиграл бой
Возможно, он и прав
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн вспомнил бой-реванш с участием своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует iFL TV:
"Теперь Усик – большой лидер в трилогиях из Фьюри и Джошуа. В первом бою мы не удержали темп, но во втором у нас была действительно хорошая попытка. После девяти раундов я думал, что мы сделаем это, что мы выиграем это сражение. А потом Усик, вероятно, показал лучшее выступление в чемпионских раундах, которое я когда-либо видел. Это 10-й, 11-й и 12-раунд боя Усика с Эй Джеем.
Я считал, что с ним покончено, но он каким-то образом задал жару. Усик выбросил очень много ударов, он шел на Эй Джея, когда был ошеломлен и уставший. В последних трех раундах он выиграл бой, так что, честно говоря, я не уверен, что кто-то может его победить" – сказал Хирн.
Напомним, ранее Хирн рассказал,
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