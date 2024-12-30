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DAZN опубликовали ТОП-10 лучших поединков 2024 года, где оказались Усик-Фьюри
Очень достойно
Getty Images / Global Images Ukraine
Известная стриминговая платформа DAZN опубликовала список лучших поединков 2024 года. Первое место занял бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
ТОП-10 поединков по версии DAZN:
1. Александр Усик — Тайсон Фьюри
2. Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол
3. Сергей Богачук - Вирджил Ортис
4. Дэвин Хейни — Райан Гарсия
5. Льюис Крокер - Конан Уокер
6. Лиам Парро — Субриэль Матиас
7. Даниэль Дюбуа - Филипп Хргович
8. Джо Кордина - Энтони Какаче
9. Джей Опетая - Маирис Бриедис
10. Хайме Мунгия - Джон Райдер
Напомним, что ранее Климас
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