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DAZN опубликовали ТОП-10 лучших поединков 2024 года, где оказались Усик-Фьюри

Бокс
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DAZN опубликовали ТОП-10 лучших поединков 2024 года, где оказались Усик-Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известная стриминговая платформа DAZN опубликовала список лучших поединков 2024 года. Первое место занял бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).

ТОП-10 поединков по версии DAZN:

1. Александр Усик — Тайсон Фьюри

2. Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол

3. Сергей Богачук - Вирджил Ортис

4. Дэвин Хейни — Райан Гарсия

5. Льюис Крокер - Конан Уокер

6. Лиам Парро — Субриэль Матиас

7. Даниэль Дюбуа - Филипп Хргович

8. Джо Кордина - Энтони Какаче

9. Джей Опетая - Маирис Бриедис

10. Хайме Мунгия - Джон Райдер

Напомним, что ранее Климас намекнул на цель Усика в 2025 году.

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