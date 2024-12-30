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Неожиданный соперник. Промоутер Джошуа рассказал, с кем может провести следующий поединок Александр Усик
Посмотрим, как все пойдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что следующим соперником Александра Усика может стать чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя.
"Единственный соперник для Усика, которого я вижу – это Джей Опетайя. Мне нравится эта вывеска. Джей – очень хороший соперник для Александра по стилю. Но сперва Джей должен победить на следующей неделе, а потом объединить пояса, одолев Хильберто Рамиреса. Затем Джей поднимется. Он может конкурировать в более тяжёлом весе", – сказал Хирн в выпуске на YouTube-канале iFL TV.
Напомним, Джей Опетайя проведёт следующий бой с новозеландцем Дэвидом Ньики. Он состоится 8 января в Голд-Косте (Австралия) и станет первым титульным поединком в 2025 году.
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