Чжан Чжилэй: Никакого смысла в бое Джошуа - Фьюри я не вижу

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе 41-летний китаец Чжан Чжилэй считает, что организация боя между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не имеет большого смысла.

"Об этом бое говорят уже много лет, но я не думаю, что он сейчас много значит со спортивной точки зрения. Когда у этих двоих были пояса, об этом было много разговоров. Теперь ни у одного из них нет поясов, и они всё ещё говорят об этом.

Это хороший способ узнать, кто является одним из лучших британских тяжеловесов, но никакого другого смысла в этом бое я не вижу", — приводит слова Чжилэя Secondsout.

Ранее сам Чжилэй заявлял, что готов провести титульный бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.