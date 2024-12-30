Фрэнсис Нганну сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о возможном поединке между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Кто фаворит? Даже не знаю… Я бы склонился к Джошуа прямо сейчас", — сказал Нганну в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа проиграл нокаутом действующему чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику, потерпев второе поражение в карьере.