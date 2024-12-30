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23-летний сын Мэнни Пакьяо готовится дебютировать на профиринге
Сможет ли он сделать себе такую же карьеру
Фото: worldboxingnews
Мэнни Пакьяо-младший, сын легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, готовится дебютировать на профессиональном ринге. 23-летний Пакьяо-младший тренируется в зале Фредди Роуча Wild Card под руководством Марвина Сомодио.
"Мэнни-младший тренируется каждый день, как и другие мои бойцы. Мы надеемся вскоре организовать ему бой. В будущем он планирует стать профессионалом, и это произойдёт, как только я пойму, что он к этому готов.
У него очень хорошее отношение к делу. Он каждый день в зале и никогда не жалуется. Мы спаррингуемся с бойцами мирового класса, и у него хорошо получается. Я верю, что у него всё получится", — приводит слова Сомодио World Boxing News.
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По информации World Boxing News, Мэнни-младший может появиться в андеркарте боя своего отца с обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом, если этот поединок поучится организовать.
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