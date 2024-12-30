Гвоздик: Ведем переговоры о проведении интересного и большого боя

Экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) поделился информацией о своем следующем поединке на боксерском ринге.

Вы говорили, что выйдете в ринг 25-26 января в андеркарте боя Морель - Бенавидес.

Бой Бенавидеса перенесен на 1 февраля. Я все еще рассчитываю выступить в андеркарте, но это будет разминочный бой-возвращение, а не что-то грандиозное. Соперник пока неизвестен. Сейчас я тренируюсь и поддерживаю себя в форме, но не пашу стопроцентный кэмп, как лошадь. Я рассчитываю на февраль, но параллельно ведем переговоры о проведении интересного и большого боя.

- А есть ли какая-то конкретика по поводу большого боя?

Конкретика есть, но она не такая конкретная, чтобы я хотел о ней рассказывать. Тем более в будущем мы можем сменить команду и начать сотрудничество с другими функционерами. Пока со старой командой я готовлюсь на февраль против неизвестно кого - живого, но больного (смеется), - сказал Гвоздик.