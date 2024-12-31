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Известный боксерский портал назвал поединок Усик-Фьюри лучшим боем 2024 года
Это было феерично
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Авторитетный портал BoxingScene объявил победителя в номинации "Бой года". Так, главным противостоянием стал поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО).
Это сражение произошло 18 мая в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Тогда по итогам 12 раундов победу раздельным решением судей 115-113; 113-114; 114–113 праздновал украинский боксер. Усик впервые в 21 веке стал абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона и первым в эпоху четырех поясов.
Бой-реванш прошел 21 декабря. Поясы по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр успешно защитил. Поединок также продолжался все отведенные раунды и завершился победой украинца единогласным решением судей 116-112; 116-112; 116-112.
Напомним, что ранее DAZN
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