Известный британский промоутер назвал Усика лучшим боксером 2024 года

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером 2024 года.

"Лучший боец ​​года – Усик. Я знаю, что он провел всего два боя, но дважды победил Фьюри. Так что Усик", - сказал Хирн в интервью каналу iFL TV.

Напомним, что первое сражение Усик-Фьюри состоялось 18 мая в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Тогда по итогам 12 раундов победа раздельным решением судей 115-113; 113-114; 114–113 праздновал украинский боксер. Усик впервые в 21 веке стал абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона и первым в эпоху четырех поясов.

Бой-реванш прошел 21 декабря. Пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр успешно защитил. Поединок также продолжался все отведенные раунды и завершился победой украинца единогласным решением судей 116-112; 116-112; 116-112.