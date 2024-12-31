Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный британский промоутер назвал Усика лучшим боксером 2024 года
Трудно не согласиться
Фото: Getty Images
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером 2024 года.
"Лучший боец года – Усик. Я знаю, что он провел всего два боя, но дважды победил Фьюри. Так что Усик", - сказал Хирн в интервью каналу iFL TV.
Напомним, что первое сражение Усик-Фьюри состоялось 18 мая в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Тогда по итогам 12 раундов победа раздельным решением судей 115-113; 113-114; 114–113 праздновал украинский боксер. Усик впервые в 21 веке стал абсолютным чемпионом "королевского" дивизиона и первым в эпоху четырех поясов.
Бой-реванш прошел 21 декабря. Пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр успешно защитил. Поединок также продолжался все отведенные раунды и завершился победой украинца единогласным решением судей 116-112; 116-112; 116-112.
Популярное сейчас
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря
- Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
- Александр Усик – на обложке Forbes Ukraine. Фото
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО