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WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый
Усик – чемпион
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Всемирная боксерская организация обновила рейтинг лучших представителей королевского дивизиона.
Чемпионом по версии WBO является украинец Александр Усик (23-0; 14 КО). Первое место занимает китайский супертяж Чжан Чжилей, вторая позиция у Мартина Баколе, а ТОП-3 замыкает британец Тайсон Фьюри.
Рейтинг WBO в тяжелом весе:
1. Чжан Чжилей
2. Мартин Баколе
3. Тайсон Фьюри
4. Агит Кабаел
5. Джастис Гани
6. Мозес Итаума
7. Фабио Вордли
8. Энтони Джошуа
9. Джаред Андерсон
10. Эфе Аджагба
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