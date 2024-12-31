  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый

Бокс

Усик – чемпион

WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация обновила рейтинг лучших представителей королевского дивизиона.

Чемпионом по версии WBO является украинец Александр Усик (23-0; 14 КО). Первое место занимает китайский супертяж Чжан Чжилей, вторая позиция у Мартина Баколе, а ТОП-3 замыкает британец Тайсон Фьюри.

Рейтинг WBO в тяжелом весе:

1. Чжан Чжилей

2. Мартин Баколе

3. Тайсон Фьюри

4. Агит Кабаел

5. Джастис Гани

6. Мозес Итаума

7. Фабио Вордли

8. Энтони Джошуа

9. Джаред Андерсон

10. Эфе Аджагба

Известный британский промоутер назвал Усика лучшим боксером 2024 года

По теме
yellow-arrow
Известный британский промоутер назвал Усика лучшим боксером 2024 года
yellow-arrow
Известный боксерский портал назвал поединок Усик-Фьюри лучшим боем 2024 года
yellow-arrow
Гвоздик: Ведем переговоры о проведении интересного и большого боя
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости