  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик: Усик давно превзошел братьев Кличко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик: Усик давно превзошел братьев Кличко

Бокс

В своем последнем бою Александр одержал уверенную победу над Тайсоном Фьюри

Гвоздик: Усик давно превзошел братьев Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик прокомментировал победу соотечественника Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

"Если в первом бою были сюрпризы как с одной, так и с другой стороны, то в реванше всё было ожидаемо. Саша просто выполнил свою работу и одержал уверенную победу. Реванш был более ровный, напряжённый, но Усик победил без вопросов. Он уже давно превзошёл братьев Кличко. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса на Украине", — приводит слова Гвоздика Спорт-экспресс.

По теме
yellow-arrow
Хижняк: Сосредоточились на подготовке к следующим Олимпийским играм
yellow-arrow
WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый
yellow-arrow
Известный британский промоутер назвал Усика лучшим боксером 2024 года
Александр Усик Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости