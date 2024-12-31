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Гвоздик: Усик давно превзошел братьев Кличко
В своем последнем бою Александр одержал уверенную победу над Тайсоном Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик прокомментировал победу соотечественника Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).
"Если в первом бою были сюрпризы как с одной, так и с другой стороны, то в реванше всё было ожидаемо. Саша просто выполнил свою работу и одержал уверенную победу. Реванш был более ровный, напряжённый, но Усик победил без вопросов. Он уже давно превзошёл братьев Кличко. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса на Украине", — приводит слова Гвоздика Спорт-экспресс.
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