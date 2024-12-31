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Хижняк: Сосредоточились на подготовке к следующим Олимпийским играм
Олимпийский чемпион готов бороться за ещё одну награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк розповів у ефірі Телемарафону, що вирішив готуватися до виступу на третій для себе Олімпіаді.
"Я пишаюся всіма нагородами наших українських спортсменів. Це дуже важливо, це дуже стимулює всіх молодих спортсменів, які на цьому кроці здобувають найвищі нагороди для нашої країни. Усі перемоги на професійному рингу, а також на олімпійському рингу серед інших видів спорту – є дуже важливими. Говорячи про себе, ми зосередилися на підготовці до наступних Олімпійських ігор. Працюємо планово, але я впевнений, що всі перемоги на будь-якому рингу на будь-якому напрямку є надзвичайно важливими зараз для нашої країни, наших військових та всіх нас."
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