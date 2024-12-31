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Промоутер Джошуа рассказал о шансах Дюбуа в бою с Усиком
Смелый прогноз
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа.
"Выше ли шансы у Дюбуа победить Усика, чем у Фьюри и у Джошуа? Возможно. Я просто считаю, что Александр слишком хорош. Послушайте, Дюбуа умеет бить, очевидно, и сейчас он уверен в себе, но я не представляю, чтобы он победил Усика", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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