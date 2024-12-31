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Александр Гвоздик: В любительском боксе у Хижняка неплохо получается, а профи - это уже совсем другое дело

Бокс

Олимпийский чемпион не решился перейти в профессионалы

Александр Гвоздик: В любительском боксе у Хижняка неплохо получается, а профи - это уже совсем другое дело

Фото: sport.24tv.ua

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Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал решение Александра Хижняка остаться в любительском боксе.

- Хижняк остается в любительском боксе. Не совершает ли он ошибку, что не уходит в профессионалы?

Здесь надо спросить у него: хочет ли он вообще переходить в профи? Это его решение. В любительском боксе у Хижняка неплохо получается, а профи - это уже совсем другое дело. Но мне кажется, он бы смог перестроиться.

Сегодня можно выступать одновременно и в профи, и в любителях. Он может боксировать на чемпионате мира и параллельно проводить профи-бои. Мне кажется, что так оно и будет.

- А сможет ли Хижняк добиться успеха в профессионалах?

Конечно ему что-то придется менять. Но Саша получил все самые престижные награды в любителях, то почему он не может быть топовым в профи?

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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