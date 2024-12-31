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Александр Гвоздик: В любительском боксе у Хижняка неплохо получается, а профи - это уже совсем другое дело
Олимпийский чемпион не решился перейти в профессионалы
Фото: sport.24tv.ua
Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал решение Александра Хижняка остаться в любительском боксе.
- Хижняк остается в любительском боксе. Не совершает ли он ошибку, что не уходит в профессионалы?
Здесь надо спросить у него: хочет ли он вообще переходить в профи? Это его решение. В любительском боксе у Хижняка неплохо получается, а профи - это уже совсем другое дело. Но мне кажется, он бы смог перестроиться.
Сегодня можно выступать одновременно и в профи, и в любителях. Он может боксировать на чемпионате мира и параллельно проводить профи-бои. Мне кажется, что так оно и будет.
- А сможет ли Хижняк добиться успеха в профессионалах?
Конечно ему что-то придется менять. Но Саша получил все самые престижные награды в любителях, то почему он не может быть топовым в профи?
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