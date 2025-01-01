Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Титулованный американский боксер получил травму и выбыл на неопределенный срок
У боксера уже был запланирован бой
Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) сообщил, что он отложит бой с японским кикбоксером Рукией Анпо из-за операции на запястье.
"Я пришел сюда, чтобы извиниться. Простите, что мне пришлось отложить этот бой. В тренировочном лагере я получил травму правого запястья, и после разговора с врачами стало известно, что мне понадобится операция.
И мне пришлось взять некоторое время для лечения. Я хочу поблагодарить Rizin и Fanmio за предоставленную возможность, и я все еще рад буду скоро драться в Японии. И все это произойдет сразу после того, как я выздоровею в 2025 году.
Я вернусь, чтобы завершить то, что мы начали с Анпо, и он съест свои слова, я это гарантирую. Просто нужно немного отдохнуть, но когда я вернусь, в Японии будет фурор", - сказал Гарсия.
Популярное сейчас
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Менеджер Ломаченко заявил, при каком условии его подопечный вернется на ринг
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО