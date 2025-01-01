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Титулованный американский боксер получил травму и выбыл на неопределенный срок

Бокс

У боксера уже был запланирован бой

Титулованный американский боксер получил травму и выбыл на неопределенный срок

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Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) сообщил, что он отложит бой с японским кикбоксером Рукией Анпо из-за операции на запястье.

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"Я пришел сюда, чтобы извиниться. Простите, что мне пришлось отложить этот бой. В тренировочном лагере я получил травму правого запястья, и после разговора с врачами стало известно, что мне понадобится операция.

И мне пришлось взять некоторое время для лечения. Я хочу поблагодарить Rizin и Fanmio за предоставленную возможность, и я все еще рад буду скоро драться в Японии. И все это произойдет сразу после того, как я выздоровею в 2025 году.

Я вернусь, чтобы завершить то, что мы начали с Анпо, и он съест свои слова, я это гарантирую. Просто нужно немного отдохнуть, но когда я вернусь, в Японии будет фурор", - сказал Гарсия.

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Источник:
mmafighting
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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