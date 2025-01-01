Промоутер Джошуа: Не уверен, что кто-то сможет победить Усика

Промоутер Эдди Хирн ответил на вопросы о возможных боях чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО)

- Кто имеет больше шансов победить Усика в трилогии — Эй Джей или Фьюри?

- Вы спрашиваете очень предвзятого человека. Но, честно говоря, я не знаю. Прямо сейчас Усик должен быть большим фаворитом в обеих трилогиях. В первом поединке мы значительно отставали по темпу, а во втором у нас был очень хороший результат, и после девяти раундов я думал, что мы сделаем это, выиграем этот бой.

И тогда было, пожалуй, лучшее выступление в чемпионских раундах, которое я когда-либо видел. Выступление Усика против Эй Джея в 10, 11 и 12 раундах. Я думал, что ему конец, а он просто каким-то образом увеличил интенсивность, нанес так много ударов Эй Джею, когда ему было больно, когда он устал, и он выиграл последние три раунда, чтобы выиграть бой. Поэтому я не уверен, что кто-то сможет его победить, — сказал Хирн.