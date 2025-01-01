Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Единогласно. BoxingScene определило лучшего боксера 2024 года
Предсказуемо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
BoxingScene назвало лучшего боксера по итогам 2024 года.
Команда издания единогласно проголосовала за украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в 2024 году Усик дважды победил Тайсона Фьюри, сначала раздельным решением судей в мае, а затем единогласным - в декабре.
Конкуренцию Александру составляли: Артур Бетербиев, Джесси Родригес, Даниэль Дюбуа, Наоя Иноуэ, Гилберто Рамирес, Оскар Кольясо, Джунто Накатани, Ник Болл и Бахрам Муртазалиев.
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- WBO обновили рейтинг супертяжелого веса, Фьюри уже не первый
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд