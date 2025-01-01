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Единогласно. BoxingScene определило лучшего боксера 2024 года

Бокс
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Единогласно. BoxingScene определило лучшего боксера 2024 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

BoxingScene назвало лучшего боксера по итогам 2024 года.

Команда издания единогласно проголосовала за украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

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Напомним, что в 2024 году Усик дважды победил Тайсона Фьюри, сначала раздельным решением судей в мае, а затем единогласным - в декабре.

Конкуренцию Александру составляли: Артур Бетербиев, Джесси Родригес, Даниэль Дюбуа, Наоя Иноуэ, Гилберто Рамирес, Оскар Кольясо, Джунто Накатани, Ник Болл и Бахрам Муртазалиев.

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