Девин Хэйни: В 2025-м я поднимусь еще выше

Американский боксер первого полусреднего веса Девин Хэйни (31-0, 15 КО) подвел итоги 2024 года.

"2024-й был лучшим годом моей жизни. Аллах — идеальный планировщик, и я возлагаю на него все свое доверие. Я так много узнал о себе и получил благословение на всю жизнь — дочь. В 2025-м я поднимусь еще выше, чем раньше", — написал Хейни.

Напомним, в апреле 2024-го года Девин проиграл земляку Райану Гарсии. Впоследствии стало известно о предложенном допинг-тесте победителя и поединок был признан несостоявшимся.