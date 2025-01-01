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Девин Хэйни: В 2025-м я поднимусь еще выше
Нас ждет интересный год
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский боксер первого полусреднего веса Девин Хэйни (31-0, 15 КО) подвел итоги 2024 года.
"2024-й был лучшим годом моей жизни. Аллах — идеальный планировщик, и я возлагаю на него все свое доверие. Я так много узнал о себе и получил благословение на всю жизнь — дочь. В 2025-м я поднимусь еще выше, чем раньше", — написал Хейни.
Напомним, в апреле 2024-го года Девин проиграл земляку Райану Гарсии. Впоследствии стало известно о предложенном допинг-тесте победителя и поединок был признан несостоявшимся.
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