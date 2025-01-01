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Тедди Атлас рассказал, кто может стать самым молодым чемпионом супертяжелого веса

Бокс

Посмотрим, прав ли тренер

Тедди Атлас рассказал, кто может стать самым молодым чемпионом супертяжелого веса

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас считает, что британский проспект Мозес Итаума (11-0, 9 КО) в будущем лучшим боксером хевивейта.

"Это парень просто вундеркинд, у него сейчас у единственного есть шанс стать самым молодым чемпионом хэвивейта и побить рекорд Майка Тайсона. Ему не хватает опыта, чтобы драться сейчас с Усиком, Фьюри и Дюбуа.

Но если Итаума и его команда захотят пойти по этому пути, то почему бы и нет? У него есть умный промоутер - Фрэнк Уоррен, который выберет для него правильное направление", - сказал Атлас в эфире своего подкаста.

Напомним, что в последнем поединке Итаума нокаутировал австралийца Демси Маккина в первом раунде.

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