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Богачук определился со своим следующим соперником

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Пока боксер не спешит выходить в ринг

Богачук определился со своим следующим соперником

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (25-2, 24 KO) рассказал, с кем хочет встретиться в следующем поединке.

"Я очень хотел этого и сейчас как никогда близок к этой цели. Сейчас жду дня с кем и когда боксировать. Остальное — второстепенное. Чемпионским поясом нынче владеет Фундора. У него будет бой с Спенсом, возможно, свой следующий бой проведу с победителем этой пары.

Второй вариант — Фундора оставит пояс и проведу поединок с другим соперником за вакантный титул. Для меня тот факт, что я являюсь претендентом на пояс чемпиона мира, это очень мотивирующий фактор. Для моей карьеры — это большой шаг", — сказал Богачук в интервью Xsport.

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