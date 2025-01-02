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Известный американский эксперт назвал Усика лучшим боксером 2024 года

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Известный американский эксперт назвал Усика лучшим боксером 2024 года

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский специалист Тедди Атлас назвал "боксером 2024 года" украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Для меня здесь нет никакой конкуренции. Лучший боксер 2024 года – это Александр Усик. Он дважды победил Тайсона Фьюри. Первый раз – в бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, впервые за 25 лет после того, как это сделали Леннокс Льюис и Холифилд. Он это сделал. А потом, чтобы доказать, что это не случайность, он сделал это снова. Я не знаю, как это можно превзойти.

Оба боя были отличными, первый был эпическим. Фьюри выиграл первую часть, нанес ущерб Усику в конце шестого раунда, казалось, что он контролирует ситуацию, но Усик возвращается в бой, почти нокаутируя Фьюри. Некоторые считали, что Фьюри выиграл последний раунд, несмотря на то, что его гоняли по рингу. Так что я выбираю Усика" – сказал Атлас.

Напомним, что ранее Богачук определился со своим следующим соперником.

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