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Джошуа – о бое с Фьюри: Лишь Бог знает

Бокс

Не видно желание возвращаться

Джошуа – о бое с Фьюри: Лишь Бог знает

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, возможна ли организация его поединка против Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует reportafrique.com:

"Бой с Фьюри? Посмотрим, окажемся ли мы на одном ринге. Только Бог знает. Я осознаю, что время является решающим фактором в моей карьере и оно ограничено. Сейчас я собираюсь активизироваться и приложить все усилия для возвращения. Я собираюсь возвратиться на поле.

Взлеты и падения случаются. Мой путь, безусловно, не по прямой линии и мне приходится адаптироваться. Но я продолжаю двигаться вперед к своим целям" – сказал Энтони.

Напомним, что ранее известный американский эксперт назвал Усика лучшим боксером 2024 года.

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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