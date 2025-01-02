Джошуа – о бое с Фьюри: Лишь Бог знает

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) рассказал, возможна ли организация его поединка против Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует reportafrique.com:

"Бой с Фьюри? Посмотрим, окажемся ли мы на одном ринге. Только Бог знает. Я осознаю, что время является решающим фактором в моей карьере и оно ограничено. Сейчас я собираюсь активизироваться и приложить все усилия для возвращения. Я собираюсь возвратиться на поле.

Взлеты и падения случаются. Мой путь, безусловно, не по прямой линии и мне приходится адаптироваться. Но я продолжаю двигаться вперед к своим целям" – сказал Энтони.