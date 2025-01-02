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Паркер назвал самый тяжелый поединок в карьере
Впереди Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3; 23 КО) назвал самый тяжелый поединок за свою профессиональную карьеру. Его слова цитирует secondsout:
"Джо Джойс. Это был для меня действительно не лучший вечер. Все вышло очень тяжело.
В преддверии поединка мне стало плохо. Очень плохо. Мне не нужно было драться. Мысленно я думал, что разобью этого парня, но уже после первого раунда понял, что все идет не так.
Он далеко не самый быстрый боец, но я проиграл из-за давления. Я тогда был просто не здоров. Это было очень тяжелое сражение" – сказал Паркер.
Напомним, ранее Джошуа
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