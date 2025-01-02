  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Паркер назвал самый тяжелый поединок в карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паркер назвал самый тяжелый поединок в карьере

Бокс
Обновлено

Впереди Дюбуа

Паркер назвал самый тяжелый поединок в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3; 23 КО) назвал самый тяжелый поединок за свою профессиональную карьеру. Его слова цитирует secondsout:

"Джо Джойс. Это был для меня действительно не лучший вечер. Все вышло очень тяжело.

В преддверии поединка мне стало плохо. Очень плохо. Мне не нужно было драться. Мысленно я думал, что разобью этого парня, но уже после первого раунда понял, что все идет не так.

Он далеко не самый быстрый боец, но я проиграл из-за давления. Я тогда был просто не здоров. Это было очень тяжелое сражение" – сказал Паркер.

Напомним, ранее Джошуа прокомментировал возможность организации поединка против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Джошуа – о бое с Фьюри: Лишь Бог знает
yellow-arrow
Известный американский эксперт назвал Усика лучшим боксером 2024 года
yellow-arrow
Богачук определился со своим следующим соперником
Джозеф Паркер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости