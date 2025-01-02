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Перспективный украинский боксер попал в ТОП-10 рейтинга WBA
На правильном пути
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (11-0; 4 КО) попал в ТОП-10 рейтинга WBA. Организация сегодня, 2 января, обновила список лучших.
Чемпионом по версии компании является канадец Артур Бетербиев, а первую позицию занимает американец Дмитрий Бивол. Наш соотечественник замыкает десятку.
Напомним, что Лапин – чемпион по версии WBA Continental.
Рейтинг WBA в полутяжелом весе:
1. Дмитрий Бивол
2. Альберто Рамирес
3. Энтони Ярд
4. Шарабутдин Атаев
5. Радие Калайджич
6. Лоуренс Кинг
7. Линдон Артур
8. Луис Антонио Техеда
9. Ричард Ривера
10. Даниель Лапин
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