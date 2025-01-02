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Перспективный украинский боксер попал в ТОП-10 рейтинга WBA

Бокс
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На правильном пути

Перспективный украинский боксер попал в ТОП-10 рейтинга WBA

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (11-0; 4 КО) попал в ТОП-10 рейтинга WBA. Организация сегодня, 2 января, обновила список лучших.

Чемпионом по версии компании является канадец Артур Бетербиев, а первую позицию занимает американец Дмитрий Бивол. Наш соотечественник замыкает десятку.

Напомним, что Лапин – чемпион по версии WBA Continental.

Рейтинг WBA в полутяжелом весе:

1. Дмитрий Бивол

2. Альберто Рамирес

3. Энтони Ярд

4. Шарабутдин Атаев

5. Радие Калайджич

6. Лоуренс Кинг

7. Линдон Артур

8. Луис Антонио Техеда

9. Ричард Ривера

10. Даниель Лапин

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