Бывший промоутер Кличко не исключает бой-реванш против Фьюри

Легенда мирового бокса Владимир Кличко может вернуться на ринг ради поединка против британца Тайсона Фьюри. Об этом заявил экс-промоутер украинца Том Леффлер.

"К этому бою был большой интерес. Кличко так и не провел с Фьюри, реванш, гарантированный по контракту. Поэтому я думаю, что этот поединок точно вызвал бы у Владимира интерес. Я знаю, что в прошлом Владимир всегда желал этот реванш. Затем Фьюри ушел в загул, весил более 180 килограммов и не сражался больше двух лет. Я считаю, что были другие причины, по которым Владимир так и не получил этот реванш.

Поэтому я думаю, что ему это было бы интересно, учитывая, что он говорил в прошлом. Турки Аль-Аш-Шейх однозначно поддерживает возвращение Кличко. Давайте посмотрим, что произойдет с этим боем", - цитирует слова специалиста BoxingScene.