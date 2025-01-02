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Бывший промоутер Кличко не исключает бой-реванш против Фьюри
Вопрос – зачем
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Владимир Кличко может вернуться на ринг ради поединка против британца Тайсона Фьюри. Об этом заявил экс-промоутер украинца Том Леффлер.
"К этому бою был большой интерес. Кличко так и не провел с Фьюри, реванш, гарантированный по контракту. Поэтому я думаю, что этот поединок точно вызвал бы у Владимира интерес. Я знаю, что в прошлом Владимир всегда желал этот реванш. Затем Фьюри ушел в загул, весил более 180 килограммов и не сражался больше двух лет. Я считаю, что были другие причины, по которым Владимир так и не получил этот реванш.
Поэтому я думаю, что ему это было бы интересно, учитывая, что он говорил в прошлом. Турки Аль-Аш-Шейх однозначно поддерживает возвращение Кличко. Давайте посмотрим, что произойдет с этим боем", - цитирует слова специалиста BoxingScene.
Напомним, что ранее перспективный
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