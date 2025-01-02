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Энтони Джошуа назвал цель на 2025 год

Бокс

Но удастся ли

Энтони Джошуа назвал цель на 2025 год

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) назвал свою цель на 2025 год.

"Моя цель — стать трехкратным чемпионом мира и провести бой с Тайсоном Фьюри в 2025 году. Конечно, я должен был выигрывать, но я этого не сделал. Я не могу остановиться сейчас, я должен продолжать, пока не достигну своей цели.

Посмотрим. Давайте выходить на ринг. Только Бог знает, но для меня все станет понятно в будущем", — цитирует боксера The Nation.

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