Энтони Джошуа назвал цель на 2025 год

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) назвал свою цель на 2025 год.

"Моя цель — стать трехкратным чемпионом мира и провести бой с Тайсоном Фьюри в 2025 году. Конечно, я должен был выигрывать, но я этого не сделал. Я не могу остановиться сейчас, я должен продолжать, пока не достигну своей цели.

Посмотрим. Давайте выходить на ринг. Только Бог знает, но для меня все станет понятно в будущем", — цитирует боксера The Nation.