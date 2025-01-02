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"Я не удивлюсь". Бывший промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира в ринг
Разговоров все больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко высказался о возвращении в ринг украинца.
"Владимир находится в потрясающей форме. Похоже, он может выйти в ринг в любой момент. Всё зависит только от него. Что могло бы заставить его принять решение вернуться? Я знаю, что, если бы он вернулся, он бы предпочёл драться за титул, потому что ему не нужны деньги. Он не вернётся только для того, чтобы начать драться с другими соперниками из дивизиона. Уверен, он хотел бы провести содержательный бой. Не могу говорить за него. Но если бы кто-то и мог вернуться и драться на элитном уровне в таком возрасте, то это был бы Владимир.
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Турки Аль аш-Шейх организовывает бои, которые многие считали невозможными. Так что я не удивлюсь, если произойдёт что-то подобное. Но, опять же, решение будет полностью зависеть от Владимира. Посмотрим, как в итоге всё сложится", — приводит слова Леффлера BoxingScene.
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