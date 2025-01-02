  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. "Я не удивлюсь". Бывший промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира в ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не удивлюсь". Бывший промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира в ринг

Бокс
Обновлено

Разговоров все больше

"Я не удивлюсь". Бывший промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко высказался о возвращении в ринг украинца.

"Владимир находится в потрясающей форме. Похоже, он может выйти в ринг в любой момент. Всё зависит только от него. Что могло бы заставить его принять решение вернуться? Я знаю, что, если бы он вернулся, он бы предпочёл драться за титул, потому что ему не нужны деньги. Он не вернётся только для того, чтобы начать драться с другими соперниками из дивизиона. Уверен, он хотел бы провести содержательный бой. Не могу говорить за него. Но если бы кто-то и мог вернуться и драться на элитном уровне в таком возрасте, то это был бы Владимир.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Турки Аль аш-Шейх организовывает бои, которые многие считали невозможными. Так что я не удивлюсь, если произойдёт что-то подобное. Но, опять же, решение будет полностью зависеть от Владимира. Посмотрим, как в итоге всё сложится", — приводит слова Леффлера BoxingScene.

По теме
yellow-arrow
Энтони Джошуа назвал цель на 2025 год
yellow-arrow
Бывший промоутер Кличко не исключает бой-реванш против Фьюри
yellow-arrow
Перспективный украинский боксер попал в ТОП-10 рейтинга WBA
Владимир Кличко Том Леффлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости