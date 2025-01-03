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WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой
Лидер списка совершил существенный скачок
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером списка стал поднявшийся с шестой позиции британец Фабио Уордли. Тайсон Фьюри опустился со второго места на пятое.
Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.
Рейтинг WBA в супертяжелом весе
- Фабио Уордли;
- Мартин Баколе;
- Майкл Хантер;
- Леньер Перо;
- Тайсон Фьюри;
- Агит Кабаел;
- Махмуд Чарр;
- Чжан Чжилей;
- Мозес Итаума;
- Мурат Гассиев.
Отметим, что Уордли (18-0-1, 17 KO) уже спарринговал с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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Источник:World Boxing Association
Опубликовал: Александр Симченко
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