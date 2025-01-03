WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером списка стал поднявшийся с шестой позиции британец Фабио Уордли. Тайсон Фьюри опустился со второго места на пятое.

Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.

Рейтинг WBA в супертяжелом весе

Фабио Уордли; Мартин Баколе; Майкл Хантер; Леньер Перо; Тайсон Фьюри; Агит Кабаел; Махмуд Чарр; Чжан Чжилей; Мозес Итаума; Мурат Гассиев.

Отметим, что Уордли (18-0-1, 17 KO) уже спарринговал с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.