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WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой

Бокс
Обновлено

Лидер списка совершил существенный скачок

WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Лидером списка стал поднявшийся с шестой позиции британец Фабио Уордли. Тайсон Фьюри опустился со второго места на пятое.

Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.

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Рейтинг WBA в супертяжелом весе

  1. Фабио Уордли;
  2. Мартин Баколе;
  3. Майкл Хантер;
  4. Леньер Перо;
  5. Тайсон Фьюри;
  6. Агит Кабаел;
  7. Махмуд Чарр;
  8. Чжан Чжилей;
  9. Мозес Итаума;
  10. Мурат Гассиев.

Отметим, что Уордли (18-0-1, 17 KO) уже спарринговал с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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Александр Усик
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Источник:
World Boxing Association
Опубликовал: Александр Симченко
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