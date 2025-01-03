Промоутер Фьюри – о бое с Джошуа: Все зависит от их решения

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, при каких условиях его подопечный может выйти на ринг против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Да, против Джошуа, это единственный бой, который приходит на ум. Если люди хотят видеть его, то конечно это будет большое противостояние. В этом нет никаких сомнений. Эти ребята сражались со многими добрыми бойцами.

Всё зависит от многих факторов. Например, действительно ли ребята хотят сражаться, потому что уже сделали все и богаты? У них есть семьи и все такое. Так что все зависит от их решения" – сказал Уоррен.