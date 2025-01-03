Уоррен назвал ошибки Джошуа в поединке против Дюбуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен назвал ошибки Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в поединке против его подопечного.

"Это был феноменальный бой. Джошуа, огромное имя британского бокса. Вероятно, и в мировом боксе это огромное имя. Имеет отличную репутацию: олимпиец, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира среди профессионалов. Он выходил в ринг на подъеме после нескольких уверенных побед. Против него был парень Даниэль, только набиравший обороты после спорного поражения от Усика. Это была третья блистательная победа для Дюбуа. Даниэль вышел туда как аутсайдер и проделал свою работу. Он продемонстрировал свою силу в сверхтяжелом весе.

Джошуа в первом раунде сделал то же, что и Хргович, но при этом действовал откровенно. Честно говоря, я был в шоке, когда увидел это. В общем, Даниэль контролировал поединок, хорошо работал джебом, но ключевым был удар, который он нанес в первом раунде. Голова "Эй Джейя" откинулась назад и я не думаю, что ему удалось после этого восстановиться. Джошуа попытался перегруппироваться в раунде перед остановкой и поймал Даниэля очень хорошим апперкотом, но потом, как мы знаем, в углу между раундами Энтони сказал, что пойдет и бросит кости. В это время я почувствовал, что это конец. Дюбуа сломал его и бросил на пол. Я знал, как только он пойдет в банк, это станет его гибелью. Даниэль поймал соперника, выбросив сильный удар, пока Джошуа был в открытой стойке" – сказал Фрэнк.