Белью признался, почему не хотел реванша против Усика

Британский боксер Тони Белью рассказал, почему не настаивал на организации реванша против украинца Александра Усика (23-0; 14 КО), когда тот еще выступал в "крузервейте".

"Дело в том, что Усик лучше меня, поэтому реванш был бессмыслен. А Стивенсон дрался в весе, где я был совсем мертвый. Я дважды встречался со всеми, с кем у меня были близкие бои! Я выиграл все реванши, в которых участвовал, некоторые были финальными претендентскими боями против оппозиции топ-уровня" – написал Тони на своей странице в Твиттер.

Напомним, поединок Усик-Белью состоялся 10 ноября 2018 года. Тогда украинский абсолютный чемпион мира первого тяжелого веса одолел своего соперника нокаутом в 8 раунде.