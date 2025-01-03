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Белью признался, почему не хотел реванша против Усика
Совершенно логично
Фото: sport.24tv
Британский боксер Тони Белью рассказал, почему не настаивал на организации реванша против украинца Александра Усика (23-0; 14 КО), когда тот еще выступал в "крузервейте".
"Дело в том, что Усик лучше меня, поэтому реванш был бессмыслен. А Стивенсон дрался в весе, где я был совсем мертвый. Я дважды встречался со всеми, с кем у меня были близкие бои! Я выиграл все реванши, в которых участвовал, некоторые были финальными претендентскими боями против оппозиции топ-уровня" – написал Тони на своей странице в Твиттер.
Напомним, поединок Усик-Белью состоялся 10 ноября 2018 года. Тогда украинский абсолютный чемпион мира первого тяжелого веса одолел своего соперника нокаутом в 8 раунде.
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