Танзанийский боксёр умер через три дня после нокаута

29-летний танзанийский боксёр, выступавший в лёгком весе, Хасан Мгайя умер через несколько дней после поражения нокаутом, пишет издание talkSPORT.

27 декабря в зале "Дуния Ндого" в столице Танзании Дар-эс-Саламе соотечественник Пол Элиас отправил Мгайю в нокаут.

"Хасан был доставлен в палестинскую больницу в Синзе, Танзания, а затем переведён в больницу Мвананьямала, где он провёл свои последние минуты. Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром", — говорится в заявлении WBC.

В сообщении танзанийской газеты The Citizen говорится, что в пятом раунде своего последнего поединка Мгайя получил несколько сильных ударов по голове, в результате чего боксёр упал и прикусил язык, который затем застрял у него в горле.