Уоррен: И первый и второй бой Усика и Фьюри были очень близкими

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подвёл итоги года для своих боксеров в интервью "BoxNation".

Тайсон Фьюри провёл два самых больших боя в году с Александром Усиком. Оба боя были близкими, и у Тайсона два поражения. Как вы оцените этот год для него?

Очевидно, что я разочарован. Моя жалоба по поводу второго боя была в том, и она всё ещё есть… Выходя на 6 раунд, у одного судьи он был 4-1 впереди, и они говорят, что он не выиграл ни одного раунда после этого, что является абсолютным вздором!

Я пересмотрел бой. Я не смотрел бой через розовые очки. Я посмотрел его, находясь там, и я пересмотрел его в спокойном состоянии. Говорить, что он не выиграл больше ни одного раунда или двух раундов из тех последних 6 — это бред! Если бы он выиграл 2 раунда — он бы выиграл бой. Выиграй хоть один раунд — была бы ничья.

Я вообще не унижаю каким-то образом Александра Усика. Он отличный боец, отличный чемпион. Они оба отличные бойцы. Нужно два таких бойца, чтобы был подобный бой. Что бы кто-то ни хотел мне сказать, никто не докажет мне, что эти бои не были близкими. Как по мне, Тайсон сделал достаточно, и я думаю, он выиграл бой. То же самое я чувствовал и про первый поединок, но бои были очень близки. Ни один из бойцов не был уничтожен. В первом бою у Тайсона был ужасный 9 раунд, но кроме этого раунда не было никаких проблем в бою. Да, 9 раунд был проблемой, но было несколько раундов, где Усик был потрясён. Первый бой близкий и всегда было близко. Такие поединки уже были в истории. Али – Кен Нортон — были близкие бои. Стили бойцов иногда предопределяют такое. Фьюри и Усик — два очень превосходных бойца, лучших супертяжа этого столетия. В этом нет сомнений.

Вы смирились с тем, что Усик победил?

Я смирился с тем, что были близкие бои, но что было не близким… Как по мне, во втором бою, как кто-то может посчитать, что Тайсон не выиграл ни одного раунда в последних 7 раундах? Это вздор! Пересмотрите бой ещё раз, это всё ерунда!

С чем вы думаете теперь остался Тайсон Фьюри?

Он был в очень близких боях, он проиграл решением судей. Что ещё? Слишком рано ещё говорить. Ему нужно отдохнуть, расслабиться. Его первый тренировочный лагерь был ужасным — с рассечением и всем остальным. Ко второму бою у него был идеальный тренировочный лагерь, никаких жалоб. Он прошёл бой, не взял решение, как мы хотели, но теперь ему нужно насладиться этим временем. Он, как и Усик, как и Джошуа — они очень богатые ребята. Они в самом тяжёлом спорте, и они выступили экстремально хорошо. Что захочет Тайсон, то он и сделает. Это его выбор. Что бы он ни выбрал, я его поддержу. Если он скажет, что хочет завершить карьеру, то я скажу: "Благослови тебя Бог, наслаждайся и постарайся заняться чем-то другим в боксе, потому что ты отличная личность для спорта".