Бывший чемпион мира: Усика будут помнить вечно

Экс-чемпион мира в суперлёгком весе Крис Элджиери назвал лучшего боксера по итогам 2024 года. Свой выбор он остановил на украинском чемпионе хэвивейта Александре Усике (23-0, 14 КО), который в прошлом году одержал две победы по очкам над британцем Тайсоном Фьюри.

"То, чего он смог достичь в этом году — две громкие победы над Тайсоном Фьюри — достаточно, чтобы закрепить за ним память, как о величайшем боксёре всех времен. Я знаю, многие говорят, что он не должен быть таковым.

Но основываясь на достижениях, на том, кого он победил — расчистил тяжёлый вес, объединил титулы в тяжёлом и супертяжёлом весе, — а также на бойцах, которых он победил на пути к этому, его, безусловно, будут помнить вечно", — заявил Элджиери.