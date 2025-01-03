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Бывший чемпион мира: Усика будут помнить вечно

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Великий чемпион

Бывший чемпион мира: Усика будут помнить вечно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-чемпион мира в суперлёгком весе Крис Элджиери назвал лучшего боксера по итогам 2024 года. Свой выбор он остановил на украинском чемпионе хэвивейта Александре Усике (23-0, 14 КО), который в прошлом году одержал две победы по очкам над британцем Тайсоном Фьюри.

"То, чего он смог достичь в этом году — две громкие победы над Тайсоном Фьюри — достаточно, чтобы закрепить за ним память, как о величайшем боксёре всех времен. Я знаю, многие говорят, что он не должен быть таковым.

Но основываясь на достижениях, на том, кого он победил — расчистил тяжёлый вес, объединил титулы в тяжёлом и супертяжёлом весе, — а также на бойцах, которых он победил на пути к этому, его, безусловно, будут помнить вечно", — заявил Элджиери.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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